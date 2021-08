Vaccinatieplicht in Canada voor overheidsmedewerkers en vliegtuigreizigers

De Canadese overheid heeft aangekondigd dat er een vaccinatieplicht komt voor overheidsmedewerkers. Vanaf eind oktober moeten de 300.000 federale ambtenaren kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus.

Volgens minister van Binnenlandse zaken Dominic LeBlanc is de vaccinatieverplichting bedoeld om Canada te helpen een minimaal dekkingsniveau te bereiken dat nodig is om de economie volledig te heropenen en open te houden.

De aankondiging van de vaccinatieplicht komt een maand voor de heropening van de Canadese grenzen voor gevaccineerde buitenlandse reizigers. Die staat gepland voor 7 september, anderhalf jaar na hun sluiting vanwege de pandemie.

'Stap te ver'

De vaccinatieplicht gaat ook gelden voor personeel dat werkt op cruiseschepen, voor luchtvaart- en treinpersoneel en voor reizigers die van deze vervoersmiddelen gebruikmaken.

LeBlanc zei op een persconferentie dat hij ervan uitgaat dat de meeste staatsbedrijven de vaccinatieverplichting zullen overnemen. De meerderheid van de bevolking steunt het plan, blijkt uit onderzoek door een peilingbureau. Het blijkt vooral populair onder Canadezen die op de regerende liberale partijen hebben gestemd. Door de aanhang van de conservatieve partijen wordt het minder breed gedragen.

"Een vaccinatieverplichting is een stap te ver. Canadezen moeten het recht om keuzes te maken over hun eigen gezondheid behouden", zei Erin O'Toole, de conservatieve tegenstander van de liberale minister-president Justin Trudeau. "Mensen verwachten dat er redelijke maatregelen worden genomen, zoals sneltesten voor mensen die niet gevaccineerd zijn."

Vaccinatiegraad

Die aanpak lijkt meer op die van de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering maakte bekend dat alle overheidsmedewerkers moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn. Mensen die zich niet willen laten vaccineren, zijn verplicht op het werk een mondmasker te dragen.

Canada is een van de landen waar de vaccinatiegraad het hoogst is; 82 procent van de bevolking heeft een eerste prik gehad, 71 procent is volledig gevaccineerd. Toch verdubbelde het aantal besmettingen de afgelopen twee weken door de deltavariant van het virus.