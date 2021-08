Zo is het als de Taliban je stad aanvallen

Vechten, vluchten of wachten - en hopen dat het meevalt. Met dat dilemma worstelden de jonge Afghanen Sharif, Yasmine en Nadia de afgelopen weken. Terwijl Herat - de twee na grootste stad van Afghanistan - onder vuur lag, moesten de drie een ingrijpende keuze maken.

Nieuwsuur heeft intensief contact met deze drie Afghanen. Zo goed en zo kwaad als dat gaat, via spraakberichten. Want na een belegering van Herat is de stad inmiddels gevallen. "Ik weet niet of je dit bericht kan horen. Maar met ons gaat het niet goed."

Een verslag uit een stad in oorlogstijd en de ontberingen en afwegingen die daar bij komen kijken. Want welke keuze maken deze jonge Afghanen? En waarom?

Bekijk hier de video: