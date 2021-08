De Vuelta a España begint vanavond: vijf dingen om naar uit te kijken

Primoz Roglic en Richard Carapaz - AFP

Goed nieuws voor iedereen die na het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen afgelopen week in een zwart gat is gevallen: na de eredivisie gaat ook de Vuelta a España vandaag van start. In het Spaanse Burgos begint de 76ste editie van de Ronde van Spanje vandaag (17.19 uur) met een korte tijdrit. Drie weken later, op zondag 5 september, wordt de winnaar gehuldigd na de afsluitende tijdrit naar bedevaartsoord Santiago de Compostella. In de tussentijd is er ook genoeg om naar uit te kijken. 1. Strijd in klassement: Jumbo-Visma versus Ineos? De grootste favorieten voor de eindzege (op papier) rijden voor Jumbo-Visma en Ineos. Wielercommentator Gio Lippens verheugt zich vooral op de strijd tussen Primoz Roglic, Egan Bernal en Richard Carapaz: volgens hem de drie grote kandidaten voor de rode trui.

Roglic won de Spaanse ronde in 2019 en 2020 en kan dus voor de hattrick gaan. In de Tour kwam de Sloveense kopman van Jumbo-Visma dit jaar na een val niet verder dan de achtste etappe. Maar in Tokio bleek dat hij, eenmaal genezen van zijn vele schaafwonden, zijn goede vorm weer snel te pakken had.

De Sloveen kwam er niet aan te pas in de olympische wegwedstrijd, maar de tijdrit won hij glansrijk. Met de eveneens herstelde Robert Gesink en Steven Kruijswijk én Sepp Kuss is de Nederlandse ploeg voor vijftig procent hetzelfde als in de Tour. "Jumbo rijdt met een enorm sterke ploeg. Ik ben benieuwd naar Kruijswijk, maar vrees dat het voor hem weer knechten wordt. En let ook op Koen Bouwman: die wordt chronisch onderschat. Dit voorjaar reed hij uitstekend in de Giro", aldus Lippens.

Primoz Roglic en Richard Carapaz vochten vorig jaar een mooie strijd uit - EPA

Ineos Grenadiers zet daar een indrukwekkende armada tegenover: Girowinnaar Bernal wil in de Vuelta zijn trilogie voltooien na zijn eindzeges in de Ronde van Italië (2021) en Frankrijk (2019). Ook Carapaz, de olympisch kampioen van Tokio en de nummer drie uit de Tour, is kanshebber. En Adam Yates heeft zich specifiek voorbereid op deze Vuelta met Ineos. De hiërarchie in de ploeg is nog niet bepaald, zo zei Bernal in een perspraatje. Bernal en Yates kwamen vorige week in de Ronde van Burgos ten val, waarbij ze kneuzingen en schaafwonden opliepen. "Na de Giro heb ik ook covid-19 gehad, dus ik heb een paar weken niet kunnen trainen. Niet ideaal, maar ik hoop in goede vorm te zijn", aldus de Colombiaan. Carapaz gaat zondag in ieder geval van start met een gouden fiets én helm. "Ik denk dat hij een enorme boost heeft gehad van die medaille", aldus Lippens. Hetzelfde geldt wellicht voor Roglic, die vanavond op een nieuwe gouden tijdritfiets rijdt.

2. De rentree van Fabio Jakobsen in een grote ronde Op 15 september 2019 won Fabio Jakobsen in Madrid de slotetappe van de Ronde van Spanje. Sindsdien heeft hij niet meer gesprint tegen de wereldtop in een grote ronde. Daar komt deze Vuelta verandering in, want Jakobsen staat twee jaar na zijn laatste deelname weer aan de start. Het verhaal van Jakobsen is bekend: na zijn akelige valpartij in augustus vorig jaar was het lang twijfelachtig of hij ooit weer op het hoogste niveau zou kunnen sprinten om ritzeges. Na bijna een jaar revalideren kwam in juli het verlossende antwoord: Jakobsen is het winnen in ieder geval niet verleerd. In de Ronde van Wallonië, waar de renner van Deceuninck-Quick Step zich samen met zijn sprintaantrekkers voorbereidde op de Vuelta, won hij twee etappes.

Fabio Jakobsen flikt 't, hij wint zijn eerste rit sinds zijn rentree in het peloton - Getty Images

"Als mens was ik al terug, nu ben ik als topsprinter weer waar ik wil zijn", zei de opgeluchte Jakobsen na zijn eerste ritzege, precies vijftig weken na zijn horrorcrash. Maar hoe verhoudt hij zich deze ronde tot mannen als Arnaud Démare, Jasper Philipsen en Michael Matthews? Dat is de vraag. "Het is niet de absolute sprinttop zoals we die in Tour hebben gezien, maar het wordt wel interessant", aldus Lippens. Zondag krijgen de sprinters hun eerste kans. In totaal telt deze Vuelta zeker zes goede kansen voor de sprinters. 3. Het parcours: deze ritten hebben we omcirkeld De Vuelta begint én eindigt dit jaar met een tijdrit. In de derde etappe is de finish voor het eerst bergop, bovenop de steile Picón Blanco. Bekijk hieronder de drie eerste etappes van de Vuelta: een tijdrit, een vlakke sprintrit en de eerste aankomst bergop.

Wielercommentator Lippens kijkt het meest uit naar de zeventiende rit naar Lagos de Covadonga. "De klassieke bergetappe. Picos de Europa vind ik echt het mooiste gebergte in Spanje: onregelmatige klimmen, bijzondere omgeving: dit is het terrein waar ik het meest naar uitkijk." Op papier is de achttiende etappe het zwaarst; dat is een rit met meer dan 5.000 hoogtemeters op een parcours van 163 kilometer, met vier beklimmingen. De finish ligt dan op de Alto d'El Gamoniteiru, een monsterlijke klim van 14,6 kilometer à 9,8% gemiddeld. Pas op de laatste dag wordt de Vuelta definitief beslist. De ronde eindigt niet met een massasprint in Madrid, maar met een individuele tijdrit van 33,8 kilometer naar Santiago de Compostella. 4. Veertien Nederlanders aan de start Er rollen veertien Nederlanders van het startpodium in de openingstijdrit. Bij Jumbo-Visma gaan naast Gesink, Kruijswijk en Bouwman ook Lennard Hofstede en Sam Oomen van start. Dylan van Baarle begint aan zijn tweede grote ronde van het jaar met Ineos. Wout Poels rijdt de Vuelta in dienst van Bahrain Victorious, waar Mikel Landa volgens de ploeg de kopman is. De voorbereiding van de Spanjaard was in ieder geval goed: vorige week schreef hij de Ronde van Burgos op zijn naam.

Thymen Arensman (midden) maakte vorig jaar indruk bij zijn debuut in de Vuelta - EPA

Thymen Arensman is er ook weer bij. De 21-jarige renner van DSM maakte vorig jaar tijdens de Vuelta indruk door als jong broekie meerdere keren mee te zitten met een sterke ontsnapping. Hij werd een keer derde en zesde en reed ook een goede tijdrit. 'Man van de streek' Jetse Bol (Burgos-BH), Martijn Tusveld (DSM), Ramon Sinkeldam (FDJ), Bert-Jan Lindeman (Qhubeka), Wesley Kreder (Wanty) en Jakobsen (Deceuninck-Quickstep) maken het veertiental Nederlanders compleet.

5. Het debuut van alleskunner Pidcock Carapaz en Roglic zijn niet de enige olympisch kampioenen die aan de start verschijnen: ook Tom Pidcock rijdt de Vuelta. De kersvers olympisch kampioen mountainbiken maakt in Spanje zijn debuut in een grote ronde binnen het sterrenensemble van Ineos.

Tom Pidcock veroverde in Tokio goud op de mountainbike - AFP