Banksy bevestigt dat hij nieuwe kunstwerken langs de Engelse kust maakte

De anonieme Britse kunstenaar Banksy heeft bevestigd dat hij tien kunstwerken aan de Engelse kust heeft gemaakt. De afgelopen dagen verschenen er in verschillende kuststeden werken in de stijl van de graffiti-kunstenaar. Er waren vermoedens dat de muurschilderingen gemaakt waren door Banksy, maar die had nog niet bevestigd dat ze van hem waren.

Gisteravond maakte Banksy een einde aan de speculaties: hij plaatste een video op zijn Instagram-account getiteld A Great British Spraycation. Daarin rijdt een onherkenbaar persoon, waarschijnlijk Banksy zelf, van plaats naar plaats met een camper. Alle kunstwerken komen in de video voorbij. Van een aantal is ook gedeeltelijk te zien hoe ze zijn gemaakt. De video is tot nu toe ruim drie miljoen keer bekeken.

Vorig jaar verraste Banksy nog een ziekenhuis in de Engelse stad Southampton met een kunstwerk: een tekening van een jongetje dat een Batman- en Spidermanpop in de prullenbak heeft gegooid. Zijn nieuwe superheld is een verpleegkundige met een mondkapje.

Politieke boodschappen

Verder is hij onder meer bekend van het schilderij met chimpansees in het Britse parlement. Daarvoor werd vorig jaar meer dan 11 miljoen euro betaald. Bekender nog is de veiling van Banksy's Meisje met ballon in 2018. Nadat de veilingmeester had afgehamerd op 1,2 miljoen euro, vernietigde het werk zichzelf door de ingebouwde papierversnipperaar.

Over Banksy zelf is nog altijd weinig bekend. Aangenomen wordt dat hij een witte man uit Bristol is. Er gaan al jaren geruchten dat de man achter het pseudoniem Robert Del Naja is, de zanger van triphopgroep Massive Attack. In zijn kunst verwerkt Banksy vaak confronterende politieke boodschappen.