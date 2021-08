Fred Rutten terug in eredivisie: nu als commissaris bij NEC

Fred Rutten - ANP

Fred Rutten keert terug in de eredivisie. De oud-speler en oud-trainer is toegetreden tot de raad van commissarissen van het gepromoveerde NEC. Rutten wordt verantwoordelijk voor de technische zaken in de Nijmeegse rvc. Rutten vervangt Leen Looijen, die deze week zijn vertrek aankondigde. De 74-jarige Looijen blijft wel als scout en 'cultuurbewaker' aan de club verbonden. Rutten heeft binding met de regio Nijmegen. Hij is geboren in Wijchen, onder de rook van Nijmegen, en speelde er bij de amateurclub Alverna. Speler, trainer, nu commissaris Rutten speelde twaalf jaar bij FC Twente en was onder meer hoofdtrainer bij PSV, Vitesse, Anderlecht en FC Twente. In mei 2018 werd hij adviseur van de raad van commissarissen bij FC Twente. In maart van dit jaar verscheen hij meerdere malen op de tribune bij NEC. Toen ontkende hij een officiële functie in Nijmegen te ambiëren. Na een verzoek van Marcel Boekhoorn, multimiljonair en fanatiek supporter van de club, is Rutten alsnog ingestapt. Rutten was al langer adviseur van Boekhoorn, die elk jaar vele miljoenen in de club steekt. Via Rutten kwam de Nijmeegse club ook uit bij technisch directeur Ted van Leeuwen.

Marcel Boekhoorn viert de promotie naar de eredivisie - ANP

NEC promoveerde aan het begin van de zomer verrassend via de nacompetitie naar de eredivisie. In Nijmegen moest razendsnel een plan worden gemaakt om niet direct weer te degraderen. Boekhoorn vierde het feest met de spelers mee in de kleedkamer en investeert nu flink in de club. Na 2014 was hij even naar de achtergrond verdwenen omdat hij het niet eens was met het beleid van de club. "Nu is hij weer wat meer op de voorgrond", aldus trainer Rogier Meijer. "De club is ambitieus, zeker. Het doel voor het eerste seizoen is handhaving." De Nijmeegse club versterkte zich deze zomer met onder meer met de Turk Ali Akman, de Denen Lasse Schöne en Mikkel Duelund, Ilias Bronkhorst en doelman Danny Vukovic.