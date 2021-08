Grote brand in bedrijfspand Zwijndrecht waar auto naar binnenreed

Inmiddels de brandweer aan het afschalen en nablussen. Daarvoor zijn nog enkele ploegen aanwezig. Er trekt geen rook meer over de wijk, meldt Brandweer Zuid-Holland Zuid via Twitter .

In Zwijndrecht is vannacht brand ontstaan in een leeg bedrijfspand waar een auto naar binnen was gereden. De brandweer sprak van een zeer grote brand met veel rookontwikkeling.

Het voertuig reed rond 03.30 uur het pand binnen aan de Kreekweg. Waarom de auto het gebouw binnenreed en hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Vanwege de rook kregen mensen in de naastgelegen woonwijk het advies deuren en ramen te sluiten.

In de straten werden asdeeltjes aangetroffen. "Deze as is niet gevaarlijk en kan door de bewoners zelf met water worden afgespoeld", schrijft Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. "Groente en fruit uit eigen tuin kan na wassen gewoon gegeten worden." Verder zal de gemeente vandaag de speeltuinen in de wijk schoonspuiten.