Met Boadu in de basis loopt Monaco opnieuw tegen puntenverlies aan

AS Monaco heeft ook de tweede competitiewedstrijd niet weten te winnen. De Monegaskische club, dat werkt met een begroting van 215 miljoen euro, slaagde er in het stadion Yves Allainmat-Le Moustoir van FC Lorient niet in te scoren. Met aankoop Myron Boadu opnieuw in de basis werd met 1-0 verloren bij de club uit Bretagne. Vorige week werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Nantes.

Hoewel de Monegasken het spel domineerden, lukte het de ploeg nauwelijks om kansen te creëren. Lorient lukte het na een half uur wel om op voorsprong te komen, Terem Moffi schoot vanaf elf meter raak.

Monaco kwam ook in het vervolg amper tot kansen, ofschoon de formatie 73% van het duel in balbezit was. Ook met Wissam Ben Yedder als invaller voor Boadu waren de mogelijkheden schaars.

Dinsdag treft Monaco in eigen huis Shakhtar Donetsk in de laatste voorronde van de Champions League. Acht dagen later is de return in Oekraïne.