Toegangstesten over tijdje niet meer gratis, maar 'geen voorstander vaccinatieplicht'

Ongevaccineerden kunnen op termijn niet langer gratis een coronatest afnemen om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld evenementen. Dat heeft het demissionaire kabinet gezegd in de coronapersconferentie. Het is nog niet bekend vanaf wanneer er betaald moet worden voor toegangstests.

Daarnaast worden horecaondernemers en organisatoren van evenementen, festivals en sportwedstrijden vanaf 20 september verplicht om een geldig coronatoegangsbewijs te vragen bij bijeenkomsten vanaf 75 personen. Deze eis geldt zowel binnen als buiten.

Een test voor iemand die niet is gevaccineerd, om bijvoorbeeld een avond naar de kroeg te gaan, zal dus uit eigen zak betaald moeten worden. "Waar we vanaf willen, is van die gratis tests. Er komt een moment dat we daarmee stoppen. Dus dat maakt het minder aantrekkelijk om niet gevaccineerd te zijn", zei premier Rutte in antwoord op vragen van journalisten.

Geen vaccinatieplicht

Toch is er geen sprake van een verkapte vaccinatieplicht, zegt het kabinet. "Wij zijn nadrukkelijk geen voorstander van een vaccinatieplicht", stelde demissionair coronaminister De Jonge. Maar helemaal vrijblijvend is weigering volgens hem ook niet. "Mag je verwachten dat mensen zelf bijdragen aan kosten voor toegangstesten, als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren? Het kabinet vindt van wel."

Volgens de bewindspersonen komt dit soort "nieuwe discussies" nu aan de orde, omdat het punt bijna is bereikt dat iedereen in Nederland gevaccineerd kán zijn. "Je laten vaccineren is de verstandige keuze, maar het blijft wel ieders eigen keuze. Een vrije keuze betekent nog niet een vrijblijvende keuze. Vrijheid komt nooit zonder verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de mensen om je heen."

'Je hebt je kans gehad'

"Je kunt niet de mensen die de kans pakten toen ze hem kregen, laten wachten op de mensen die de kans niet pakten toen ze hem kregen", zei De Jonge. "Er zit een grens aan in hoeverre de vrijheid van de één, de vrijheid van de ander kan beperken."

Demissionair minister De Jonge legde uit hoe vaccinatiemogelijkheden de keuze voor snelle versoepelingen in het onderwijs hebben beïnvloed: