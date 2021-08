Gepromoveerd Brentford droogt sterrenensemble Arsenal af

84 miljoen euro spendeerde Arsenal deze zomer op de transfermarkt. Ben White, Albert Sambi en Nuno Tavares werden welkom geheten in het Emirates Stadium, maar dat liet onverlet dat The Gunners vrijdagavond geen antwoord hadden op het vechtvoetbal van het bescheiden Brentford. De promovendus mag zich na de 2-0 zege zelfs koploper van de Premier League noemen.

Het is een prettige gedachte voor Arsenal-trainer Mikel Arteta dat de bodem van de schatkist in het noorden van Londen nog altijd niet zichtbaar is. Op zijn verlanglijstje prijkt bijvoorbeeld nog de naam van Manuel Locatelli, de middenvelder van US Sassuolo die de afgelopen zomer in het shirt van de Italianen de harten stal tijdens de uitgestelde editie van Euro 2020.

"Ik ben er van overtuigd dat we deze transferperiode nog een keer zullen toeslaan", zei Arteta voor het openingsduel in de Premier League. De Spanjaard wenste geen namen of rugnummers te noemen. "Ik ben tevreden met de huidige selectie. Toch is een aantal versterkingen wenselijk."

Primeur Canós

De Londense derby tegen Brentford toonde Arteta's gelijk aan. The Bees, die ten koste van Swansea City na 74 jaar terugkeerden op het hoogste Engelse niveau, kwamen na 21 minuten op voorsprong door een treffer van Sergi Canós, die daarmee geschiedenis schreef. De Spanjaard gaat de annalen in als de eerste speler die ooit namens Brentford scoorde in de Premier League.