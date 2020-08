Winnen voor Jakobsen, maar Van der Poel en Van Aert denken ook aan Groenewegen

"Als ik vandaag win, dan is het voor Fabio", aldus Stybar. "We denken heel veel aan hem. Hij is niet alleen een ploegmaat, maar ook een goede vriend. Ik probeer niet te veel beelden te kijken, want dat heeft grote invloed op mij."

Van der Poel geeft aan dat zo'n ongeluk zeker ook in het hoofd van een sprinter gaat zitten. "Risico's horen erbij, maar zoiets wil je niet meemaken. Het zijn ernstige beelden. Misschien een beetje krom, maar ook voor Dylan moet het heel moeilijk zijn."

Emotionele Groenewegen

De renners zagen ook het interview dat de hevig aangeslagen Groenewegen vrijdag gaf aan de NOS. "Uiteraard is Fabio het grootste slachtoffer", aldus Van der Poel. "Wat Groenewegen deed, was fout, maar hij wordt nu wel door het slijk gehaald."