Westerse landen haasten zich om mensen uit Afghanistan weg te halen

In juli weken de eerste Afghaanse medewerkers van de Franse ambassade al uit naar Frankrijk - AFP

Tal van westerse landen hebben vandaag evacuatieoperaties aangekondigd om landgenoten uit Afghanistan weg te halen. Nu de Taliban in hoog tempo steden veroveren, vinden veel landen het niet langer verantwoord om ambassadepersoneel en hulpverleners in het land achter te laten. Hoewel de hoofdstad Kabul nog niet direct wordt aangevallen, wordt gevreesd dat de extremisten de komende dagen de stad zullen omsingelen en isoleren van de rest van het land. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Scandinavische landen, Spanje en Duitsland kondigden vandaag evacuaties aan van eigen mensen en van Afghanen die voor westerse landen werken of hebben gewerkt. Het vliegveld van Kabul wordt beveiligd door honderden Amerikaanse militairen en is nog open voor internationale vluchten.

Nederland riep een week geleden Nederlanders in Afghanistan al op om het land zo snel mogelijk te verlaten. Vanmorgen zei minister Bijleveld van Defensie ernaar te streven dat de ambassade in Kabul zo lang mogelijk openblijft. Het ambassadepersoneel is nog druk doende met het verstrekken van visa aan Afghaanse tolken en ander personeel, zodat ze ook naar Nederland kunnen vertrekken. De ambassademedewerkers worden door "onze eigen mensen maar ook in samenwerking met andere landen beveiligd", zei Bijleveld.

De eerste Amerikaanse mariniers zijn vanavond al geland in Kabul. Ze vormen de voorhoede van 3000 militairen die op weg zijn naar de Afghaanse hoofdstad om Amerikaanse diplomaten en duizenden Afghanen die voor de Amerikanen hebben gewerkt op te halen. De vrees is dat de Taliban hard zullen afrekenen met Afghanen die voor westerse landen hebben gewerkt. De moslimextremisten beschouwen deze landgenoten als landverraders. Gisteren telde de Amerikaanse ambassade in Kabul nog zo'n 4200 medewerkers, merendeels Afghanen. Nog eens duizenden Amerikaanse militairen zijn naar de Golfstaten gestuurd, om de Afghanen na hun evacuatie op te vangen en visumprocedures af te handelen. Het Pentagon laat weten dat de Amerikanen ook bevriende landen kunnen ondersteunen bij de evacuatie uit Kabul. Gevoelige documenten vernietigen Het is de bedoeling dat de Amerikaanse ambassade in Kabul met een minimale staf blijft functioneren, maar het Witte Huis sluit een volledige evacuatie en sluiting niet uit. Intussen krijgt het personeel de opdracht om 'gevoelige documenten' te vernietigen. Het Verenigd Koninkrijk stuurt 600 militairen naar Afghanistan om landgenoten op te pikken en ook Canada stuurt troepen die kant op. Spanje haalt het ambassadepersoneel en vijftig tot honderd Afghaanse medewerkers terug. Ook op de Franse ambassade wordt hard gewerkt om Afghanen die voor de Fransen hebben gewerkt van uitreispapieren te voorzien, liet een woordvoerder van het Élysée vanmiddag weten. In 2019, toen toenmalig president Trump bekendmaakte het Amerikaanse leger sneller terug te trekken uit Afghanistan, maakten we deze uitlegvideo over de Taliban:

