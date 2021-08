'Anderhalvemetermaatregel implodeerde al, maar afschaffen is symbolisch belangrijk'

Het zal volgens gedragswetenschapper Arie Dijkstra (Rijksuniversiteit Groningen) voor veel mensen aanvoelen als het naderende einde van de coronacrisis - ondanks dat de pandemie nog niet voorbij is. "Want het begon allemaal met die anderhalve meter afstand houden. Dat was de hoofdmaatregel van het 'nieuwe normaal'. Dat maakt het een belangrijk symbool om straks af te schaffen."

Overigens lijkt de anderhalvemeterregel in de praktijk soms al wel geschrapt. Dat ziet Dijkstra om zich heen in winkels, op straat en in het openbaar vervoer. Evenals de Vlaamse viroloog Marc van Ranst over de grens. "Deze regel is geïmplodeerd. Waar sommige mensen vroeger haast religieus die afstand hielden, merk je nu dat iedereen dichter bij elkaar komt."

Risico's

Geen enkele versoepeling is zonder risico, benadrukte Rutte op de persconferentie. Dat geldt dus ook voor het voornemen om, als alles meezit, vanaf 20 september de afstandsregel te schrappen. En om vanaf dan de mondkapjesplicht, die nog geldt in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, in te trekken.

"Die combinatie vind ik wel een risico in het ov", zegt Van Ranst. Bij nieuwe treinen en bussen is de ventilatie en airconditioning volgens hem voldoende op orde. Maar voor lange afstanden in oudere bussen zonder voldoende toevoer van frisse lucht, is er een grotere kans op besmetting. Zeker als passagiers straks geen mondkapje hoeven dragen of afstand moeten houden.

Verstandig?

Daar zullen vooral mensen in risicogroepen geen voorstander van zijn, omdat zij meer kans lopen op ernstige ziekte na besmetting. Toch begrijpt de viroloog de afweging van het kabinet. Zolang het eindoordeel maar afhangt van de omstandigheden, zoals ziekenhuisbezetting, besmettingscijfers en vooral de vaccinatiegraad.

Van Ranst: "Je weet niet wat er gaat gebeuren in het najaar, maar er komt een moment dat de politiek zegt: we gaan officieel met deze basisregels ophouden. Of het verstandig is om dat nu al te doen, daar kan je ongelofelijk lang over discussiëren."