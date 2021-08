Van Engelshoven: 'Scenario met testbewijzen voor onderwijs ligt klaar'

Het mbo en het hoger onderwijs moeten koste wat kost open kunnen blijven, ook als de besmettingscijfers oplopen. Dat zegt Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van Onderwijs, in Nieuwsuur.

"Wel zijn we voorbereid op een scenario waarin we ook in het onderwijs met toegangsbewijzen gaan werken. Daar is bij het maken van de wet rond Testen voor Toegang al rekening mee gehouden. Dat wil je natuurlijk ook niet, want dat is een heftige maatregel, maar we moeten koste wat kost voorkomen dat het onderwijs dicht moet."

Het demissionaire kabinet maakte vanavond bekend dat het mbo en hoger onderwijs vanaf 30 augustus weer opengaan. De 1,5-meter-regel vervalt dan, maar er gelden wel andere voorwaarden. Er mogen maximaal 75 studenten in een ruimte aanwezig zijn, studenten moeten zich twee keer per week zelf testen en in de gangen worden mondkapjes gedragen. "Ongelooflijk fijn dat we dit besluit hebben kunnen nemen", aldus Van Engelshoven. "Dit is heel belangrijk voor de meer dan een miljoen studenten die naar dit contact hebben zitten snakken."

Na anderhalf jaar weer open

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet om het onderwijs pas later te heropenen. "Maar als kabinet vonden we het maatschappelijk belang te groot. Daarom kiezen we ervoor om aan het begin van het studiejaar open te gaan met extra maatregelen", zegt Van Engelshoven.

Studenten volgden de afgelopen anderhalf jaar grotendeels vanuit huis onderwijs. Zelfs toen nachtclubs in juni weer open mochten, waren studenten maar één dag in de week welkom op school. De minister erkent dat studenten te lang hebben thuisgezeten, maar ze zegt dat dat niet anders kon.

Het maximum van 75 studenten per ruimte betekent ook dat een deel van het onderwijs nog steeds digitaal plaats zal vinden. Van Engelshoven: "We moeten bij een uitbraak zicht kunnen houden op het virus. Bron- en contactonderzoek heeft nog zin bij 75 mensen en op deze manier kunnen in ieder geval de werkgroepen doorgaan. Als ik moet wegen tussen later open gaan, of nu op deze manier, dan vind ik dit de betere oplossing."