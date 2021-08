ADO Den Haag wint op tweede speeldag ook bij Volendam

ADO Den Haag heeft ook in de tweede speelronde van de Keuken Kampioen Divisie overtuigend gewonnen. In Volendam kende de ploeg van trainer Ruud Brood geen problemen met de plaatselijke FC: 1-3. Een week eerder, tijdens de ouverture van jaargang '21-'22, rekenden de Hagenaars ook al af met Jong Ajax.

ADO Den Haag profiteerde negen minuten later dankbaar van de uitsluiting van de Volendamse sluitpost. Thomas Verheydt, de bebaarde aanvaller die een week eerder met een treffer ook al een flink aandeel had in de 2-0 zege op Jong Ajax, zette de Hagenaren naast de thuisploeg. Daarna was het Boy Kemper die de gasten vier minuten voor rust op voorsprong zette: 1-2.

Zonder al te veel inspanningen hield ADO die voorsprong in de tweede 45 minuten vast. De tien spelers van wat in het vissersdorp aan het IJsselmeer met enig chauvinisme ook wel het Nieuwe Oranje wordt genoemd konden geen vuist maken. ADO Den Haag breidde de score zelfs uit, nadat Sem Steijn vanaf de strafschopstip de marge naar twee treffers bracht en de eindstand op 1-3 bepaalde.