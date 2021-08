'Lucky' Halilovic goud waard voor Heerenveen bij seizoensopening in Deventer (0-1)

Na vier seizoenen afwezigheid heeft Go Ahead Eagles bij de terugkeer in de eredivisie niet voor een verrassing kunnen zorgen. In de seizoensopener tegen Heerenveen werd met 1-0 verloren, door een treffer van Tibor Halilovic.

Met de steun van zo'n zesduizend supporters in de sfeervolle Adelhaarshorst keek Go Ahead al snel tegen een achterstand aan. Een schot van Halilovic werd van richting veranderd en belandde buiten bereik van doelman Warner Hahn in het doel.

Niet veel later had Boyd Lucassen de kans om al snel de gelijkmaker voor z'n rekening te nemen, maar doelman Erwin Mulder redde.

De Friezen controleerden vervolgens de wedstrijd en kregen via Henk Veerman, Ibrahim Dresevic en Arjen van der Heide de kans op de score verder op te voeren.