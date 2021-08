Afscheid in mineur voor beachvolleybalsters Van Iersel

Op een zonnige vrijdagochtend in Wenen eindigde voor de 33-jarige beachvolleybalster Marleen van Iersel een internationale loopbaan van zestien jaar in mineur. In de achtste finale van de Europese titelstrijd boog ze, samen met haar tien jaar jongere partner Pleun Ypma, het hoofd tegen het opkomende Nederlandse duo Raïsa Schoon en Katja Stam. "Het is jammer dat we niet ons beste spel hebben kunnen laten zien", reageerde de teleurgestelde Van Iersel na afloop.

Met de nederlaag (21-16, 21-15) sloot de veterane op het toneel van EuroBeachVolley Vienna 2021 haar laatste internationale titeltoernooi af. Over twee weken, tijdens de King of the Court in Utrecht, zet ze definitief een streep onder haar carrière.

Verdriet en opluchting

"Dit betekent het einde van een belangrijke periode uit mijn leven", zei Van Iersel aan de boorden van de Donau. "En afscheid nemen van iets dat je dierbaar is voelt nu eenmaal vreemd aan. Ik kijk met vreugde terug op mijn loopbaan, een tijd die me veel heeft gebracht. Het was een geweldige reis, die ik met een mengeling van verdriet en opluchting afsluit."