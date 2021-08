Organisatie: GP Zandvoort gaat door ondanks twee derde bezetting publiek

De F1 Grand Prix van Nederland gaat definitief door. Ook na de bekendmaking van het kabinet dat slechts twee derde van de toeschouwersplekken mag worden ingevuld. Het financiële tekort dat eventueel door het kabinetsbesluit zal ontstaan wordt opgevangen door de drie organiserende partijen. Dat is bekendgemaakt via een persbericht.

Jan Lammers, sportief directeur: "Voor mij is het glas twee derde vol. We gaan het gewoon doen. De drie bedrijven achter de Dutch Grand Prix, Circuit Zandvoort, SportVibes en TIG Sports, hebben besloten te investeren in de toekomst van de F1 in Nederland."

"Het geloof in de ambitie om het grootste Ultimate Race Festival van de wereld te organiseren blijft voor de komende jaren het uiteindelijke doel. Dit jaar weliswaar in afgeslankte vorm, maar ondanks dat, zal de strijd om het wereldkampioenschap in een prachtige oranje ambiance worden gestreden."

Eerste weekend september

De Dutch Grand Prix vindt plaats in het eerste weekend van september. Op vrijdag en zaterdag zijn de trainingen en kwalificatie. Op zondagmiddag is de race.

Max Verstappen is in een heftige strijd met Lewis Hamilton verwikkeld om de wereldtitel. De Engelsman heeft acht punten voorsprong. 'Zandvoort' is de dertiende grand prix van het seizoen.