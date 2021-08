Markus blijft jagend peloton voor en pakt tweede etappe in Noorwegen

Riejanne Markus heeft de tweede rit in de Ronde van Noorwegen op haar naam geschreven. De renster van Jumbo-Visma maakte in de 145 kilometer lange rit deel uit van een vluchtgroep, schudde de anderen van zich af en bleef in finishplaats Mysen het jagende peloton net voor.

De Amerikaanse Coryn Rivera (DSM) won de sprint van het peloton, dat dezelfde tijd liet noteren als Markus. Die vierde haar eerste zege van het seizoen.H et was voor de 26-jarige renster ook de eerste zege in een WorldTour-wedstrijd.

De Amerikaanse Kristen Faulkner, die op vergelijkbare wijze de eerste rit had gewonnen, eindigde als tiende en bleef in het bezit van de leiderstrui.