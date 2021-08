Amerikaan Joyce pakt vierde etappe in Denemarken, Evenepoel blijft leider

De Amerikaan Colin Joyce heeft in de Ronde van Denemarken de vierde etappe gewonnen. De renner van Rally Cycling was de snelste in een kopgroep van zes. Klassementsleider Remco Evenepoel kwam binnen met het eerste peloton, dat op enkele seconden van de zes finishte.

Dat de vluchters om de dagzege zouden strijden, mag gerust een wonder heten. Het peloton zat ze op 20 km van de meet namelijk al op de hielen. Na een aanval van de Deen Søren Kragh telde dat peloton weliswaar nog maar een man of vijftig, maar daar zaten nog veel sprinters bij.

De Italiaan Giacomo Nizzolo baalde het meest van de afloop, want hij troefde zes seconden na winnaar Joyce Mads Pedersen en Mark Cavendish af in de sprint.