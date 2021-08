Kaarsjes en bloemen op plek waar auto met twee vrouwen werd gevonden

Op de plek van het ongeluk leggen bekenden en voorbijgangers bloemen. Ook de opa van Ruth staat erbij en zet een kaarsje neer om van afstand zijn kleindochter sterkte te wensen. "We hebben geloof nodig."

Pas na anderhalve dag zoeken vond de politie de auto. Voor Myrthe kwam die hulp te laat. Ruth, de bestuurder van de auto, leefde nog en ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Samen met haar vriendin Myrthe (19) was de 22-jarige Ruth dinsdagnacht waarschijnlijk op weg van Doetinchem naar Wehl voor een feestje. Door nog onbekende oorzaak raakte hun auto van de weg en verdween in de struiken.

Het gaat naar omstandigheden goed met Ruth, een van de twee jonge vrouwen uit de Achterhoek die gisteren gevonden werden in een verongelukte auto in de buurt van het Gelderse Wehl. Dat zegt haar opa tegen Omroep Gelderland .

Met Ruth gaat het volgens hem naar omstandigheden goed. "Maar het is allemaal nog afwachten." Ruth heeft meerdere breuken, een gescheurde milt en twee klaplongen. "En dan twee dagen op de kop in de auto hangen. Dan moet je wel sterk zijn."

Ruth is al even bij kennis geweest in het ziekenhuis. "Toen heeft ze gezegd: 'Mam, het wordt nooit meer hetzelfde'."

Bizar

Ook voor Myrthe zijn er mensen op de plek aanwezig met bloemen. Een vrouw plaatst twee zonnebloemen op het fietspad. "Ik heb die vermissing op de voet gevolgd en dan hoor je dat dit is gebeurd, verschrikkelijk. Dan is dit het minste dat je kunt doen."

Een collega legt ook bloemen neer. "Heel verdrietig. En ongelofelijk dat ze nog zo lang in die auto hebben gezeten zonder dat iemand ze heeft ontdekt. Ik woon hierachter en ben hier woensdag overdag twee keer langsgereden. Bizar dat er toen niks te zien was terwijl die auto hier toen al achter de bosjes moest liggen."

De politie gaat uit van een eenzijdig ongeval, maar heeft nog veel vragen. Zo is nog onduidelijk wat de oorzaak was, wanneer het precies gebeurde en wat eraan voorafging.

De auto werd uiteindelijk achter deze bosschage gevonden, vertelde de politie eerder: