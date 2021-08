Rusland stuurt BBC-correspondent het land uit als 'vergeldingsactie'

De Britse BBC-journalist Sarah Rainsford wordt Rusland uit gezet. De BBC bevestigt eerdere berichten van Russische staatsmedia over de strafmaatregel. Rainsford, die sinds 2014 correspondent is in Moskou, moet het land voor het einde van de maand hebben verlaten. De autoriteiten willen haar visum niet verlengen.

Volgens staatszender Rossiya 24 is het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken een vergeldingsactie, omdat de Britten op hun beurt journalisten van Russische staatszenders het werk onmogelijk maken. Zo zouden visa niet worden verstrekt of verlengd. De zender noemt de vergeldingsmaatregel een "symbolische uitzetting".

Gewaarschuwd

Een woordvoerder van het Russische ministerie zegt dat de BBC een paar dagen geleden is ingelicht over het besluit. Volgens haar heeft het Kremlin Londen al meerdere malen gewaarschuwd voor represailles als deze. "We hebben de Britten regelmatig aangespoord om een einde te maken aan de vervolging van Russische journalisten."

Volgens Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp hangt al jaren in de lucht dat Moskou ontevreden is over de manier waarop de Britse autoriteiten omgaan met Russische journalisten in het VK. "Er zouden problemen zijn met hun visa", zei hij op NPO Radio 1.

Maar tot daadwerkelijke uitzetting komt het maar zelden, zegt hij. De laatste keer dat van een Britse journalist het visum niet werd verlengd was in 2011. Het ging toen om de Guardian-journalist Luke Harding, die veel kritische stukken over Poetin had geschreven.

Slechte relatie

Volgens Groot Koerkamp bevestigt de Russische maatregel dat de relatie tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk "ongelooflijk slecht" is. De spanningen tussen de landen lopen al langer op. In 2018 werd de Rus Sergej Skripal, die in het verleden voor de Britten had gespioneerd, vergiftigd in de Engelse stad Salisbury. Ook zijn dochter, die op dat moment bij hem was, kwam in aanraking met de giftige stof.

In juni van dit jaar kwam het tot een Brits-Russische confrontatie op de Zwarte Zee. Volgens Moskou had de Russische marine daar waarschuwingsschoten gelost en bommen gedropt in de buurt van een "provocerend" Brits marineschip. Londen ontkende dat het om waarschuwingsschoten ging.

"Dit soort incidenten geeft aan dat de relatie al jarenlang op een dieptepunt is", aldus Groot Koerkamp. "En een maatregel als deze stelt enige verbetering van die relatie alleen maar verder uit."