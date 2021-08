Overheidsfonds voor waterschade gelanceerd, andere regelingen nog in de maak

Er is een overheidsfonds ingesteld voor particulieren, bedrijven en organisaties om onverzekerbare waterschade vergoed te krijgen. Het gaat om schade door de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant van vorige maand. Het demissionaire kabinet laat bij de bekendmaking weten ruimhartig te zijn in de vergoeding van de schade.

De regeling betreft schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Dit overheidsfonds vergoedt dus geen omzetverlies, maar minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil naar eigen zeggen niemand laten vallen. "We gaan nog verder kijken naar dingen die uitgesloten zijn in de regeling, zoals omzetverlies van ondernemers", zei hij na de ministerraad. "De komende weken gaan we in gesprek met de gemeenten, provincies en ondernemersvertegenwoordigers."

Deels vergoed

Omdat de overstromingen 'in formele zin' tot een ramp zijn uitgeroepen, geldt de Wet tegemoetkoming bij schade. Voor elke ramp geldt een nieuwe regeling en sinds vandaag is duidelijk hoe die eruitziet voor de overstromingen in Limburg en Brabant. De overheid betaalt de schade deels. Voor verschillende soorten schade gelden verschillende percentages en er zijn grensbedragen voor de tegemoetkoming aan bedrijven.

De gedupeerde Marese Baten keek met spanning naar de uitkomst van de ministerraad, waarin werd gesproken over een overheidsfonds: