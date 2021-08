'Geef álle Afghanen die Nederland hebben geholpen snel asiel'

Nederland moet niet alleen de tolken die in Afghanistan voor het leger werkten snel terughalen, maar ál het ondersteunende personeel. Dat vindt de Afghaanse ambassadeur in Nederland, Mohammad Asif Rahimi. "Als zij en hun familieleden in gevaar zijn, moeten zij ook die mogelijkheid krijgen", zegt hij in een interview met Nieuwsuur.

In de jaren dat Nederland militair actief was in Afghanistan, huurde het leger 273 Afghanen in als tolken. Die lopen nu gevaar door de oprukkende Taliban. Ze mogen daarom naar Nederland komen zonder aan veel eisen te hoeven voldoen. Ruim honderd tolken en hun families zijn inmiddels hier.

Identificatie lastig

De enige voorwaarde voor asiel is dat iemand daadwerkelijk geïdentificeerd kan worden als tolk. Dat blijkt al moeilijk genoeg. Veel aanvragers hebben bijvoorbeeld geen document, zoals een ID-kaart, dat kan aantonen wie ze zijn.

Voor Afghanen die voor Nederland werkten maar in een andere functie dan tolk, geldt de versoepelde procedure niet. Onterecht, vindt Rahimi. "Vertalers, chauffeurs, kantoorpersoneel, iedereen die op militaire bases of op andere plekken voor de Nederlanders werkten, ze maakten allemaal deel uit van de Nederlandse missie. Als ze in gevaar zijn en ze hebben de juiste informatie, moeten ze de mogelijkheid krijgen naar Nederland te komen."

Het kabinet wil de regeling niet verbreden omdat dat tot een "niet-beheersbare toename" van het aantal asielaanvragen zou leiden.