Gestopte Pandev voetbalt toch nog een jaartje langer bij Genoa

Een publiekswissel, een erehaag en een Oranje-shirt met zijn naam erop. Het waren de afscheidscadeaus voor Goran Pandev tijdens zijn laatste duel, maar nu blijkt de 'Macedonische maestro' helemaal geen afscheid te nemen van het voetbal.

In de groepsfase van het Europees kampioenschap nam Nederland het op tegen Noord-Macedonië. Van tevoren was al duidelijk dat het de laatste wedstrijd zou zijn van Goran Pandev, de 38-jarige aanvaller van Genoa. Zowel Oranje als zijn eigen ploeg zette hem uitgebreid in de schijnwerpers.

"Ik zal dit nooit vergeten", zei hij na afloop. "Je realiseert je ineens dat er na deze wedstrijd geen voetbal meer is. Dat is een vreemd gevoel, maar ik zal er aan moeten wennen."