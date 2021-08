Nederlander tien jaar na Belgische veroordeling opgepakt

In Duitsland is een Nederlander opgepakt die sinds tien jaar op de vlucht was voor de politie. De 54-jarige man is in België veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor poging tot moord.

Eric Robert de C. stond sinds 2016 op de Belgische mostwantedlijst. Hij werd gisteren gearresteerd in het Duitse Löbau, dicht bij de Tsjechische grens. De arrestatie werd verricht door een FAST-team, een samenwerking tussen verschillende Europese politiekorpsen.

De C. moest in 2011 terechtstaan omdat hij vier jaar eerder een man met een zwaar voorwerp op het hoofd had geslagen bij de uitgang van een paaldansclub in Assenede, ten noorden van Gent bij de Nederlandse grens. Al voor het proces sloeg hij op de vlucht en hij werd bij verstek veroordeeld.

Plastische chirurgie

Sindsdien kwamen meerdere tips binnen bij de politie over zijn mogelijke schuilplaats, van Spanje tot Amerika. Volgens een anonieme brief aan de politie had de man plastische chirurgie ondergaan om niet herkend te worden, wat zou kunnen verklaren hoe hij zo lang voortvluchtig kon blijven. De politie heeft daar nu niets over gezegd.

Het Belgische gerecht wil Duitsland vragen de veroordeelde over te leveren, zodat hij zijn straf alsnog kan uitzitten.