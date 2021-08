Magneetvisser stuit op kanon uit WO II met granaat er nog in

De experts van de EOD moesten flink tillen, het was een zwaar kanon:

De explosievenopruimingsdienst EOD trof ook nog een granaat aan in het kanon. Die is door de EOD tot ontploffing gebracht.

Het kanon werd opgevist uit De Lende door Ivan Hofstee en zijn familie. "De magneet klapte op een stuk ijzer. Toen voelden we om te kijken wat het zou kunnen zijn, maar het was erg groot en zwaar. We hebben het uit het water gehaald en toen bleek het een soort kanon te zijn. Dat verwacht je niet", zei Hofstee kort na de vondst tegen Omrop Fryslân.

Omdat Hofstee geen idee had wat hij boven water had gehaald, haalde hij de politie erbij, die vervolgens de EOD inschakelde.