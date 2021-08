Havenga stopt als bondscoach waterpolovrouwen: 'Voor het team beter'

Arno Havenga stopt na acht jaar als bondscoach van de Nederlandse waterpolovrouwen. De 46-jarige Rotterdammer, die in totaal vijftien jaar betrokken was bij de Nederlandse ploeg, vindt dat het tijd is voor andere uitdagingen. Hij neemt per 1 oktober afscheid.

Na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Tokio, waar de ploeg in de kwartfinales werd uitgeschakeld, heeft Havenga dat besluit genomen. "Voor mij was al snel na de Spelen duidelijk dat ik niet langer als bondscoach door wil. Voor het team is het beter dat er voor de volgende cyclus op weg naar Parijs een nieuwe coach aan het roer komt", legt Havenga uit in een persbericht van zwembond KNZB.

Havenga begon in 2006 als teammanager van de waterpolovrouwen. In die rol was hij ook betrokken bij de Olympische Spelen van 2008, waar de ploeg verrassend het goud won. In 2013, na eerst een tijd als assistent-coach te hebben gefungeerd, kwam hij zelf aan het roer.

EK-goud in 2018

Met Havenga langs het bad veroverde de Nederlandse ploeg de Europese titel in 2018. In 2015 was er zilver op het WK, en in 2014 en 2016 eindigde Oranje als tweede op het EK. In 2016 lukte het de ploeg niet zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dat lukte dit jaar wel, voor het eerst sinds 2008.