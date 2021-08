Menigte in Algerije lyncht verdachte van brandstichting

Het Openbaar Ministerie in Algerije doet onderzoek naar de dood van een man die gelyncht werd omdat hij natuurbranden zou hebben gesticht. Dat gebeurde in het noordelijke district Tizi Ouzou, dat zwaar is getroffen door branden.

Het slachtoffer was de 38-jarige Djamel Ben Ismail. Hij zat vast in een politiebureau waar agenten hem probeerden te beschermen. Ze konden niet voorkomen dat een woedende menigte hem te pakken kreeg en naar buiten bracht. Daar werd hij in brand gestoken, waarna hij overleed. Agenten die hem wilden beschermen raakten gewond, zegt justitie in het Noord-Afrikaanse land.

Op sociale media doken beelden van de gebeurtenissen op. "Het doet me pijn dat ze het gefilmd hebben", zei een oom van het slachtoffer tegen persbureau AP. "Ik vraag het OM dat het zijn werk goed doet en dat zelfs zij die toekeken en niets deden worden berecht." Het slachtoffer is gisteren begraven.

Eerder deze week verscheen deze tweet over de paniek in Larbaa Nath Irathen over de branden. Dit is ook de plaats waar de lynchpartij plaatsvond.