Geen oefenduel Willem II na besmetting, ook bij Feyenoord en ADO positief geval

WillemII - ANP

De oefenwedstrijd tussen Willem II en IJsselmeervogels van zaterdagmiddag gaat niet door. Na een tweede testronde blijkt er bij Willem II één speler positief te zijn getest op het coronavirus. Daarop heeft IJsselmeervogels laten weten niet naar Tilburg af te willen reizen. Volgens Willem II had de persoon geen symptomen of klachten en is hij direct in thuisquarantaine gegaan. Uit privacyoverwegingen wordt niet bekend gemaakt wie de besmette persoon is. Feyenoord ook positief Ook binnen de selectie van Feyenoord blijkt een speler positief te zijn getest. De speler gaat in quarantaine, maakt tijdelijk geen onderdeel meer uit van de wedstrijdselectie en doet niet mee aan groepstrainingen, zo meldt Feyenoord op de website.

Aanstaande zondag staat in De Kuip de oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam op het programma, daarom werd de hele selectie vrijdag getest. Of het duel doorgaat is onbekend, vooralsnog staat de oefenwedstrijd nog op het programma. Daarbij is wel minder publiek welkom dan de oorspronkelijk aangekondigde 7.000 supporters.

Positieve test bij ADO Bij ADO Den Haag is eveneens een voetballer positief getest op het coronavirus. Hij is per direct in thuisquarantaine geplaatst en wordt voorlopig buiten de wedstrijdselectie en de groepstrainingen gelaten. De overige spelers van ADO hebben het virus niet. De oefenwedstrijd van ADO tegen Almere City zaterdag kan doorgaan. "Het preventief testen van spelers, stafleden en overige medewerkers is onderdeel van het protocol. ADO blijft er alles aan doen om alle richtlijnen strikt na te leven en het stadion en de trainingsaccommodaties zo veilig mogelijk te houden."