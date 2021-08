Engelse politie maakt identiteit bekend van moordenaar Plymouth

De man die gisteren in het Zuid-Engelse Plymouth vijf mensen doodschoot was de 22-jarige Jake Davison, zo heeft de politie van Devon en Cornwall bekendgemaakt. De politie bevestigde ook dat een 3-jarig meisje een van de slachtoffers was en dat Davison zelfmoord pleegde. Over de beweegredenen van de dader kon de politie nog niets zeggen, maar een terroristisch motief en banden met extreemrechtse groeperingen worden vooralsnog uitgesloten.

In totaal kwamen inclusief de dader zes mensen om het leven. Het is de grootste massaschietpartij in Groot-Brittannië sinds 2010, schrijft de BBC.

Volgens Britse media werkte Davison bij Babcock International in de haven van Devonport. Uit berichten op sociale media valt volgens de BBC op te maken dat Davison mogelijk worstelde met psychische problemen. In een video zei hij zich sociaal geïsoleerd en "verslagen door het leven" te voelen. Ook zei hij moeite te hebben om met vrouwen in contact te komen en verwees hij naar "incels". Dat zijn mannen die vrouwen de schuld geven voor hun gebrek aan seksueel contact.

Slachtoffers op meerdere plaatsen

De politie zegt dat Davison op vier verschillende plekken slachtoffers maakte. In een huis schoot hij een vrouw dood. In een andere woning werden de peuter en een mannelijk familielid van haar gedood. Op twee plekken op straat schoot Davison vervolgens een voorbijganger dood.

Davison had volgens de politie een wapenvergunning, maar onduidelijk is of dat wapen bij de moorden gebruikt is. Getuigen zeggen dat hij schoot met een jachtgeweer.