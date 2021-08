Doelman Stekelenburg zet punt achter interlandcarrière

Doelman Maarten Stekelenburg zit niet bij de voorselectie van Oranje. De 63-voudig international was, mede door afwezigheid van Jasper Cillessen, tijdens het EK afgelopen zomer nog eerste keeper, maar heeft nu bedankt voor het Nederlands elftal.

De keeper van Ajax maakte in 2004 zijn debuut bij Oranje, maar het duurde nog vier jaar voor hij eerste keeper werd. Tijdens het wereldkampioenschap van 2010 maakte Stekelenburg veel indruk en reikte hij tot de WK-finale, maar bij het WK in 2014 was de doelman er niet bij.

Afgelopen maart werd Stekelenburg na een afwezigheid van bijna vijf jaar weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat had hij mede te danken aan André Onana, de Ajax-doelman die werd geschorst vanwege doping. Stekelenburg nam zijn plek in bij de Amsterdammers en wist zich in de kijker te spelen bij toenmalig bondscoach Frank de Boer.

Stekelenburg begint het nieuwe eredivisieseizoen bij Ajax wel als eerste doelman.