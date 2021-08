Van Gaal neemt Rensch en Malacia op in voorselectie Oranje, Van Dijk keert terug

Tyrell Malacia bij Jong Oranje - ANP

Bondscoach Louis van Gaal heeft in zijn voorselectie ruimte gemaakt voor Devyne Rensch, Tyrell Malacia en Remko Pasveer. Doelman Maarten Stekelenburg heeft bedankt voor het Nederlands elftal. De selectie van Van Gaal, die dinsdag voor de derde keer officieel gepresenteerd wordt als bondscoach, bestaat uit 25 spelers. Ajacieden Rensch en Pasveer en Feyenoorder Malacia maakten nog niet eerder deel uit van de voorselectie.

Andere opvallende namen zijn die van Guus Til en Virgil van Dijk. Feyenoorder Til speelde in 2018 één interland maar werd daarna niet meer opgeroepen. Liverpool-verdediger Van Dijk maakt zijn rentree in de voorselectie na lange afwezigheid vanwege een zware knieblessure. Geen Dumfries Denzel Dumfries, die een goede indruk maakte tijdens het EK, zit niet bij de voorselectie. Dumfries lijkt hard op weg naar Internazionale en heeft in de voorbereiding nog niet gespeeld. Dat lijkt voor Van Gaal de reden te zijn hem niet op te roepen. "Niet alle clubs en spelers zijn even ver in de voorbereiding, dus daar moet ik rekening mee houden. Een aantal spelers heb ik daarom nu niet op de lijst gezet. Maar ik wil benadrukken dat iedereen bij mij in beeld is en blijft." Oranje neemt het op 1 september op tegen Noorwegen in de strijd om WK-kwalificatie. Op vrijdag 27 augustus wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. Stekelenburg bedankt voor Oranje Doelman Maarten Stekelenburg zit ook niet bij de voorselectie van Oranje. De 63-voudig international was, mede door afwezigheid van Jasper Cillessen, tijdens het EK afgelopen zomer nog eerste keeper, maar heeft nu bedankt voor het Nederlands elftal.

Maarten Stekelenburg bij Oranje - AFP

Het is de eerste keer na het teleurstellende EK dat het Nederlands elftal weer bij elkaar komt. Van Gaal zal in de wedstrijd tegen Noorwegen niet kunnen rekenen op Matthijs de Ligt. De verdediger is geschorst. Na de wedstrijd tegen Noorwegen volgen er tijdens deze interlandperiode ook nog cruciale wedstrijden tegen Montenegro en Turkije.

Om zich rechtstreeks te kwalificeren voor het WK moet Nederland eerste worden in de poule. Via een tweede plaats moet een WK-ticket afgedwongen worden via play-offs. Het WK wordt georganiseerd in Qatar en vindt plaats in de laatste maanden van 2022. Derde keer Van Gaal Het is de derde keer dat de 70-jarige Van Gaal aan het roer staat bij het Nederlands elftal. Eerder was hij tussen 2000 tot en met 2001 en van 2012 tot en met het WK van 2014 ook al bondscoach. In 2014 leidde hij Oranje naar de derde plek in Brazilië. Zijn eerste termijn draaide uit op een teleurstelling, toen wist Oranje zich niet te kwalificeren voor het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea.