Ten Hag noemt aangifte Berghuis moedig besluit: 'Ergens heeft het grenzen'

Erik ten Hag - ANP

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft veel bewondering voor het feit dat aanwinst Steven Berghuis aangifte heeft gedaan bij de politie. "Zeker in dit land, waar de tolerantiegraad heel erg hoog is en we alles maar moeten accepteren. Ergens heeft het grenzen", zei Ten Hag. Op de persconferentie daags voor het duel met NEC ging hij uitgebreid in op de situatie rondom aanwinst Berghuis. De aanvaller kwam over van aartsvijand Feyenoord en kreeg na de overstap meerdere ernstige bedreigingen. De Oranje-international besloot deze week aangifte te doen en volgens Ten Hag is dat een moedig besluit.

Aangifte van invloed op spel Berghuis? Ten Hag: 'Dat zal moeten blijken' - NOS

"Daar heb ik veel bewondering voor", zei Ten Hag. De trainer legt uit dat Berghuis er zelfbewust voor heeft gekozen om melding te maken bij de politie, maar dat dit in samenspraak en -werking met de club is gebeurd. "Iedereen zou hem moeten steunen, de hele Nederlandse samenleving. Want het is gewoon niet normaal." Ten Hag weet nog niet of deze zaak invloed zal hebben op het spel van de vleugelspits. "Dat zal moeten blijken, maar ik heb er wel alle vertrouwen in. Dat hij zich kan focussen waar het om gaat." Op de vraag of hij Berghuis in sommige gevallen in bescherming moet nemen antwoordde Ten Hag resoluut. "Nee." Blessures en schorsingen De trainer wilde nog niet vertellen of Berghuis zaterdag start tegen het gepromoveerde NEC. Ten Hag kan bij de seizoenstart in ieder geval nog geen beroep doen op verdediger Perr Schuurs, middenvelder Mohammed Kudus en vleugelaanvaller Antony. Ook de geschorste Nicolás Tagliafico is niet van de partij. Hij kreeg in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal een rode kaart tegen PSV en moet daardoor twee wedstrijden vanaf de zijlijn toekijken. De trainer verklapte dat doelman Maarten Stekelenburg weer onder de lat staat, tegen PSV kreeg aanwinst Remko Pasveer (overgekomen van Vitesse) de kans.

Nicolás Tagliafico druipt af na zijn rode kaart - Pro Shots

Volgens Ten Hag, die deze week de Rinus Michels Award in ontvangst mocht nemen, heeft zijn ploeg vooruitgang geboekt na de oorwassing tegen PSV (0-4). "We zijn nu weer een aantal dagen verder, we hebben grote stappen voorwaarts gezet. De komende weken zullen we verder gaan uitbreiden. De competitiewedstrijden zullen daarbij een goed hulpmiddel zijn. Huntelaar terug? Hij ging ook in op de stilte rond Klaas-Jan Huntelaar, die vorig jaar vertrok naar zijn andere liefde Schalke 04. Ten Hag zou het zeker toejuichen als de spits in de toekomst weer een rol gaat vervullen bij de Amsterdammers.

"Dat Klaas-Jan een hele goede bijdrage aan Ajax heeft geleverd en zeker ook in de toekomst een bijdrage kan leveren, ik denk op een aantal gebieden, niet op de laatste plaats zijn winnaarsmentaliteit, dat moge duidelijk zijn."