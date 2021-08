Kopzorgen Zandvoort na groen licht F1: wel race, maar ook dreigend tekort

Nu er vanavond vanuit het kabinet hoogstwaarschijnlijk groen licht komt voor de eerste Formule 1-race in Zandvoort sinds 1985, krijgt de organisatie er meteen een probleem bij. De capaciteit mag namelijk niet vol worden benut en juist dat was een voorwaarde om geen verlies te lijden. Hoe dicht Zandvoort het naar verluidt onontkoombare financiële gat?

Het kwam al naar voren in de haalbaarheidsstudie die de gemeente Zandvoort en het circuit in 2017 lieten uitvoeren: de terugkeer van de mondiale sport naar de badplaats was mogelijk, maar het zou wel een kostbare onderneming worden.

Toenmalig wethouder Gerard Kuipers zei bij de presentatie van het onderzoek, in een vol perszaaltje op het circuit, dat de race budgetneutraal georganiseerd zou kunnen worden bij volle tribunes op alle drie dagen. "Dan kan het uit."

Tribunes voor twee derde gevuld

Gisteren meldden Haagse bronnen dat de race kan doorgaan, na vorig jaar vanwege de coronamaatregelen nog te zijn uitgesteld. Het is weliswaar een meerdaags evenement, maar op de locatie vinden geen overnachtingen plaats en er zijn vaste zitplaatsen op de buitentribunes, is de gedachte.

Kanttekening is wel dat er waarschijnlijk toegangseisen gelden, zoals een vaccinatiebewijs of een recente negatieve coronatest. Onder dezelfde voorwaarden mogen de tribunes, waar plek is voor zo'n 105.000 fans, voor twee derde worden gevuld.

Dat zou neerkomen op zo'n 70.000 bezoekers per dag, oftewel ruim 100.000 minder dan waar vooraf op was gerekend. Het zadelt de organisatie op met een financieel gat, afgaande op de conclusies die al in de haalbaarheidsstudie werden getrokken.

'Zonder hulp alles of niks'

Circuitdirecteur Robert van Overdijk zei in maart nog tegen de NOS dat het evenement werd georganiseerd vanuit de gedachte dat de capaciteit volledig kon worden benut. Hij benadrukte daarbij de noodzaak van volle tribunes. "We moesten het zelf oplossen, maar dat betekent dat we afhankelijk zijn van die inkomsten om een race van deze omvang te kunnen organiseren. Op het moment dat we geen hulp krijgen, is het alles of niks."

Voordat er één auto een ronde heeft gereden op de flink verbouwde baan zijn er namelijk al vele miljoenen uitgegeven aan de race.

De organisatoren van het evenement, hun sponsors en 'partners' (zoals Pon, Volker Wessels en Jumbo) hebben bijvoorbeeld getekend voor de zogenoemde 'entrance fee' van circa 20 miljoen euro, die overgemaakt moest worden aan Formule 1-eigenaar FOM. Ook is er flink geïnvesteerd in de organisatie zelf en verbouwing van het circuit.

Dreigend tekort

Het zijn miljoenen die grotendeels terugverdiend moesten worden met de kaartverkoop. Nu dat slechts deels lijkt te gebeuren, staat de organisatie voor de opdracht dat gat op een andere manier te dichten. De sponsors en partners van de wedstrijd zouden het tekort eenmalig kunnen aanvullen. Het is de vraag of ze daar na hun miljoeneninvesteringen toe bereid zijn.

Heineken, titelsponsor van meerdere races en ook van die in Zandvoort, laat alvast tegenover de NOS weten in ieder geval niet extra te gaan investeren; de bierbrouwer sponsort de gehele Formule 1 en geen individuele races.

Ook zou de organisatie kunnen aankloppen bij de overheid, om het gebrek aan inkomsten via coronasteun te compenseren. Het is de vraag hoe groot de kans op honorering van zo'n verzoek is.

Begin 2019 liet het kabinet in duidelijke bewoordingen weten niet van zins te zijn ook maar een euro in het evenement te willen steken. Zo'n verzoek zal ook het imago van de wedstrijd, al enigszins gebutst door de vele rechtszaken rond de race, niet goed doen.

Sportief directeur van de race Jan Lammers liet maandag weten dat 70 procent van de tribunes inmiddels staat: