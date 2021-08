Pas volgende week oplossing voor schepen met fosfine tussen lading tarwe

Pas in de loop van de volgende week komt er mogelijk een oplossing voor de drie binnenvaartschepen die met de giftige stof fosfine in het laadruim aan de kade liggen in Lelystad.

Diervoederbedrijf De Heus Voeders is met verschillende partijen in gesprek over een manier om de lading van de schepen veilig en verantwoord over te slaan. Omdat er zoveel verschillende diensten bij betrokken zijn vraagt goedkeuring van een nieuw plan veel tijd, meldt het bedrijf.

De drie schepen werden op 27 juli aan de ketting gelegd toen bij het lossen van een lading graan in Utrecht een te hoge concentratie van het gif fosfine werd ontdekt. Schepen met een zelfde lading lagen ook in Zwolle en Veghel.

Fosfine wordt toegevoegd aan een lading om ongedierte te weren. Inademen van fosfine kan ernstige klachten veroorzaken.

Geen toestemming

De ladingen zouden deze week overgeslagen worden op het kunstmatige eiland IJsseloog in het Ketelmeer, een slibdepot van Rijkswaterstaat. Maar de provincie Flevoland gaf geen toestemming omdat er op het eiland geen havenactiviteiten mogen plaatsvinden. De schepen liggen nu voor anker bij een maritiem dienstverlenend bedrijf in Lelystad.

De Algemeene Schippers Vereniging vindt het vreemd dat een oplossing zo lang op zich laat wachten. "In plaats van dat gesol met die schepen die overal naartoe worden gestuurd, had ik het net zo prettig gevonden als ze waren blijven liggen", zegt woordvoerder Sunniva Fluitsma tegen RTV Utrecht. "Dat was net zo veilig geweest, dat wist iedereen. Als de gifwaarden dadelijk halverwege zijn, had de tarwe veilig overgeslagen kunnen worden. Dat was makkelijker geweest dan wat er nu gebeurt."

Geen gevaar

Zodra de lading wordt gelost, vervliegt de fosfine in de buitenlucht. De tarwe kan volgens De Heus dan gewoon gebruikt worden.

Zowel de gemeente Lelystad als de brandweer verzekerde omwonenden eerder deze week dat de schepen geen gevaar opleveren voor de omgeving.