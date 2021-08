Beachvolleybalsters Keizer/Meppelink en Stam/Schoon naar kwartfinales EK

De Nederlandse beachvolleybalkoppels Sanne Keizer/Madelein Meppelink en Katja Stam/Raïsa Schoon hebben de kwartfinales bereikt van het EK in Wenen.

Stam en Schoon rekenden in de tweede ronde in twee sets af met landgenoten Marleen van Iersel en Pleun Ypma: 21-16 en 21-15.

Keizer en Meppelink, de Europees kampioenen van 2018, versloegen in de tweede ronde het Duitse duo Kim Behrens en Sandra Ittlinger, ook in twee sets: 21-17 en 21-15.

Voor Van Iersel en Ypma zit het EK er door de nederlaag op. Eind juni verloor het koppel ook van Stam en Schoon in de strijd om het laatste olympische ticket. De jonge Stam (22) en Schoon (19) strandden in Tokio in de tussenronde van het olympisch toernooi. Keizer en Meppelink kwamen niet verder dan de groepsfase.

Kwartfinales ook vandaag

Later vandaag staan de kwartfinales bij de vrouwen op het programma in Wenen. Keizer en Meppelink spelen om 18.30 uur tegen oude bekenden Nina Betschart en Tanja Hüberli uit Zwitserland, die ze in 2018 in de finale van het EK versloegen.

Stam en Schoon spelen om 16.30 uur in de kwartfinale tegen het Duitse duo Bieneck/Schneider, dat in de groepsfase van het EK met 2-1 verloor van Keizer en Meppelink.