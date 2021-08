Wolharige mammoet zwierf door Alaska, 'slagtand dagboek van zijn leven'

Aan de hand van de slagtand van een wolharige mammoet die 17.000 jaar geleden leefde, hebben wetenschappers ontdekt dat het dier in zijn leven een grote afstand aflegde. De mammoet, die ongeveer 28 jaar oud werd, legde naar schatting 70.000 kilometer af in zijn leefgebied in Alaska. Ter vergelijking, de omtrek van de aarde is 40.000 km.

Of het dier geregeld een ander leefgebied koos en daarvoor grote afstanden aflegde, of dat hij zich regelmatig verplaatste over een kleine afstand, is niet duidelijk.

Wolharige mammoeten zijn verwant aan de huidige olifanten en zwierven in de ijstijd rond in het gebied ten noorden van de evenaar. "Het dier kwam op verschillende plekken in Alaska. En het is verbazingwekkend hoe groot de afstand tussen die gebieden is", zegt onderzoeker Matthew Wooller van de Universiteit van Alaska, tegen de BBC.

Slagtand als dagboek

De slagtanden van mammoeten bleven een heel leven in ijshoornvorminge laagjes aangroeien. Daarmee zijn ze vergelijkbaar met jaarringen van een boom en bieden ze een gedetailleerd chronologisch verslag van het leven van het dier. "Vanaf het moment dat ze geboren worden tot de dag dat ze sterven, hebben ze een dagboek en dat staat in hun slagtanden geschreven," zegt co-auteur Pat Druckenmiller, directeur van het Alaska Universitair Museum.