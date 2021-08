Van Dijk verlengt contract bij Liverpool, nu tot 2025 bij The Reds

Virgil van Dijk heeft zijn contract bij Liverpool verlengd. De 30-jarige verdediger heeft nu een contract tot en met 2025 bij de Engelse club.

Donderdag had Liverpool-trainer Jürgen Klopp ook al goed nieuws te melden over Van Dijk. Volgens de Duitse trainer is de verdediger na lang blessureleed weer helemaal fit en kan hij dit weekend zijn rentree maken in de Premier League.

"Ik kijk er naar uit wat de toekomst met Liverpool brengt. Ik ben verheugd, blij en trots", zegt de oud-speler van onder andere Willem II, FC Groningen en Southampton.

Van Dijk speelt sinds 2018 bij de Liverpool en kwam tot 130 officiële wedstrijden. Met de club werd hij onder andere landskampioen en won hij de Champions League. Ook werd de aanvoerder van het Nederlands elftal uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar.