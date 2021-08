Kabinet wil ambassade in Afghanistan zo lang mogelijk openhouden

Het kabinet wil de ambassade in Kabul in Afghanistan zo lang mogelijk openhouden, ondanks het oprukken van de radicaal-islamitische Taliban. Wel zijn er verschillende scenario's voor als de situatie te onveilig wordt.

Het ambassadepersoneel is ter plaatse onder meer nog nodig om de asielaanvragen van de Afghaanse tolken en ander lokaal personeel te kunnen afhandelen, zegt demissionair minister Bijleveld van Defensie. "We doen ons best ze hier naartoe te halen met iedere vlucht die we kunnen vinden. Het gaat nog om enkele tientallen."

Bijleveld wil weinig kwijt over de veiligheidssituatie maar zegt dat het ambassadepersoneel wordt beveiligd door "eigen mensen, maar ook in samenwerking met andere landen". De VS en Groot-Brittannië sturen militairen om nog honderden diplomaten en andere medewerkers in Afghanistan te beveiligen en het land uit te helpen.

Minister Kaag van Buitenlandse Zaken heeft vanochtend nog met de plaatsvervangend ambassadeur gesproken over de veiligheidssituatie van de Nederlanders. Kaag: "In het kader van de grote risico's kan ik er nu niks over zeggen. Maar er wordt dag en nacht aan gewerkt zowel vanuit Den Haag als in Kabul."

Onderhandelingstafel

De oprukkende Taliban is voor het kabinet geen reden weer militair actief te worden in de strijd. Bijleveld: "Je hebt de Amerikanen echt nodig. En we werkten ook veel samen met de Duitsers. Maar dat zie ik nu niet gebeuren." Het conflict moet aan de onderhandelingstafel worden opgelost worden, vindt het kabinet.

Volgens Bijleveld is de inzet van Nederlandse militairen gedurende twintig jaar niet voor niets geweest. "We hebben mensen getraind en geschoold, en geholpen bij de opbouw van het land. Maar de situatie is wel ernstig nu en dat gaat alle mensen bij defensie aan het hart."