Mercedes opnieuw snel in training, volop protest tegen uitspraak Racing Point

Bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië, zaterdag, ging het voornamelijk over de straf voor het kopieergedrag van Racing Point en niet zozeer over de resultaten van de bolides op het circuit.

"Je hebt iets illegaal gekopieerd, daar krijg je eenmalig straf voor en dan heb je er de rest van het jaar plezier van. Je hebt immers de kennis in huis. Het lijkt nogal halfslachtig en is ook moeilijk te doorgronden."

Ook het bestrafte Racing Point heeft beroep tegen de straf aangekondigd, meldt de FIA. De teams hebben drie dagen de tijd om te beslissen of ze daadwerkelijk in hoger beroep gaan.

Concurrent Renault diende enkele weken geleden als eerste een klacht in tegen Racing Point en Ferrari sloot zich daarbij aan. Hun klacht is dus gegrond verklaard, maar toch overwegen beide teams in beroep te gaan tegen het verdict van de FIA, omdat het onderdeel wel gebruikt mag blijven worden. Beide teams krijgen daarbij steun van Williams en McLaren.

Zondag om 15.10 uur begint GP Groot-Brittannië

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 15.10 uur. De race is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Een samenvatting van de race is, aangevuld met de analyse van oud-coureur Jan Lammers, vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.