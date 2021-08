Acteur Costner ziet White Sox winnen van Yankees in filmdecor uit 1989

"Come to our Field of Dreams, and play ball." Het zijn de woorden van filmster Kevin Costner, voorafgaand aan een bijzondere wedstrijd in de hoogste Amerikaanse honkbalcompetitie MLB.

Vanuit het niets duiken zes mannen op uit de maïsvelden in de Amerikaanse staat Iowa. Het zijn drie spelers van de White Sox en drie van de Yankees. Terwijl de ovaalvormige bladeren van de maïsplanten bewegen als ze het veld betreden, maakt de rest van de selectie ook zijn entree in het speciaal ontworpen stadion.

Het betreft een eerbetoon aan de film 'The Field of Dreams', die in 1989 is uitgebracht en waarin Costner de hoofdrol speelt. De Amerikaanse Hollywoodster bouwt in de film een honkbalstadion, dat wordt bezocht door geesten van Shoeless Joe Jackson en de andere Chicago Black Sox, die na een omkoopschandaal in 1919 levenslang waren uitgesloten.

"Is this heaven?", vraagt Costner aan de 7.800 toeschouwers die naar de maïsvelden zijn toegekomen. Een luid gejuich volgt. Costner concludeert: "Yes, it is!"