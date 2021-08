Sterrenregen goed te zien, dit zijn de beelden

Simone Wiersma maakte in Hellevoetsluis deze timelapse-video van de nacht:

Afgelopen nacht waren boven Nederland veel vallende sterren te zien. De jaarlijkse perseïdenzwerm was op het hoogtepunt. Aan de hemel waren - als het tenminste niet bewolkt was - lichtsporen en flitsen te zien.

En zo zag de sterrenregen er in de rest van Nederland uit:

De sterrenregen was het beste te zien op plekken met weinig lichtvervuiling. Ondanks het tijdstip namen heel wat Nederlanders de moeite om te gaan kijken:

De Perseïden heten zo omdat het lijkt of de vallende sterren uit het sterrenbeeld Perseus komen. De meteoren zijn stofdeeltjes en brokjes van de komeet Swift-Tuttle. Als de aarde in zijn baan rond de zon door de puinwolk van de komeet vliegt, verbranden die deeltjes in de dampkring. Dat lijken dan vallende sterren.