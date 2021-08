Zware klus Go Ahead na promotiesprookje: 'Handhaven voelt als kampioenschap'

Kees van Wonderen viert het doelpunt dat Go Ahead Eagles terug in de eredivisie brengt - ANP

Met de promotie van SC Cambuur, Go Ahead Eagles en NEC is de eredivisie dit seizoen drie volksclubs rijker. Samen met kampioen Cambuur, promoveerde Go Ahead Eagles als nummer twee rechtstreeks. Eredivisievoetbal aan de Vetkampstraat dus en de Eagles hebben dit seizoen maar één doel: handhaven. "Dat zal voor ons voelen als een kampioenschap", zegt trainer Kees van Wonderen, die het vrijdagavond bij de ouverture van de competitie met Go Ahead opneemt tegen sc Heerenveen. Van Wonderen beleefde vorig jaar zijn eerste seizoen als hoofdtrainer en dat leverde dus direct succes op. Terwijl de start ronduit stroef was. Van Wonderen: "Je hebt een bepaald idee hoe je wil voetballen en daar houd je je aan vast. Maar als de resultaten uitblijven en er ook niet direct een ontwikkeling te zien is in het spel, dan willen mensen dat verhaal niet meer horen. Dan ontstaat er onvrede en chagrijn. Maar na een maand of vijf gingen we goede resultaten halen en begon het beter te lopen."

Maar ook buiten het veld beleefde Van Wonderen een turbulent debuutjaar. "Ik heb in één jaar meer meegemaakt dan wat sommige trainers in vijf of tien jaar meemaken." Daarbij doelt Van Wonderen onder meer op het overlijden van het zoontje van reservedoelman Mitchel Michaelis. "Dan moet je dicht bij jezelf blijven. Heel veel dingen leer je niet op de trainerscursus." Gorter en Beukema vertrokken Go Ahead zag met doelman Jay Gorter (Ajax) en verdediger Sam Beukema (AZ) twee bepalende spelers vertrekken. Gorter en Beukema zorgden er samen met de andere verdedigers voor dat Go Ahead vorig seizoen liefst 25 keer de nul hield. De ervaren Warner Hahn (29) is aangetrokken als vervanger van Gorter. Zijn carrière kent een grillig verloop. Hahn speelde achtereenvolgens voor Ajax (jeugd), Dordrecht, Feyenoord, PEC Zwolle, Excelsior en Heerenveen. Vorig seizoen stond hij als reservekeeper onder contract bij Anderlecht.

Warner Hahn in zijn tijd bij sc Heerenveen - Pro Shots

"Ik streef nog altijd elke dag het hoogste na. Ik ben topsporter en wil in alles wat ik doe de beste zijn. Ik ben nog steeds op zoek naar het beste van mezelf en naar wat ik kan bereiken", klinkt het bijna filosofisch uit de mond van Hahn, die wil laten zien dat hij het keepen nog niet verleerd is. Hij wil vol gaan voor de kans die Go Ahead hem geeft. Hahn: "Kijk nou naar dat stadion, dat is toch gaaf man? Die lichtmasten in de hoeken, dat is voetbal! Ik ben blij om hier te zijn en rijd elke dag met een glimlach naar de club. Ik ben een gelukkig mens." "En natuurlijk wordt het een zwaar seizoen", weet hij. "Als wij in de eredivisie blijven, is dat een prijs. We hebben een gretige selectie en als we als team opereren, zit er wat moois in."

Go Ahead Eagles - sc Heerenveen begint vrijdagavond om 20.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting van de wedstrijd is te zien in Eredivisie op Vrijdag vanaf 22.20 uur op NPO 1. Zondag is Studio Voetbal ook weer terug met de eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk, Arno Vermeulen en Theo Janssen zijn te gast. De uitzending met presentator Sjoerd van Ramshorst begint om 22.55 uur op NPO 1.

Bas Kuipers was drie maanden geleden de gevierde man bij Go Ahead. Hij maakte de enige goal tegen Excelsior en omdat De Graafschap dezelfde avond verzuimde te winnen van Helmond Sport, gingen de Deventenaren met de promotie aan de haal. "Die herinneringen komen nog regelmatig voorbij", vertelt Kuipers. "Maar het neemt wel steeds meer af. Want de blik is gericht op het komende seizoen. Maar het is natuurlijk heel gaaf om mee te maken dat je als speler zo'n belangrijke goal kunt maken. De droom van ieder jongetje, als dat dan gebeurt is dat heel mooi. Een hoogtepunt."

Bas Kuipers draagt tijdens de voorbereiding de aanvoerdersband bij Go Ahead Eagles - Pro Shots

Kuipers kijkt uit naar het spelen voor publiek in Deventer. Want dat heeft hij door de corona uitbraak nog niet meegemaakt. "Daar dacht ik vandaag nog aan, dat we eindelijk weer met supporters op de tribune gaan spelen. Ik hoop op een supermooie ambiance. Deventer en de supporters kennende zal het een mooie sfeer worden, daar heb ik echt zin in."