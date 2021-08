FC Twente met klinkende namen eredivisie in: 'Misschien Europees voetbal halen'

Twente met klinkende namen eredivisie in: 'Misschien Europees voetbal halen' - NOS

FC Twente roerde zich de afgelopen maanden flink op de transfermarkt. Onder anderen Ricky van Wolfswinkel, Michel Vlap, Robin Pröpper, Lars Unnerstall en Giovanni Troupée werden aangetrokken. "Je kunt klinkende namen contracteren, maar als het op het veld niet functioneert, heb je er niks aan", tempert technisch directeur Jan Streuer meteen maar de verwachtingen. "We hebben bewust spelers gehaald die we echt kennen, geen onbekenden uit Frankrijk of Italië en dergelijke. Door de coronacrisis hebben we spelers niet goed kunnen bekijken, dan zou je ze op videobeelden moeten zien. We wilden daarom alleen spelers die voor ons geen geheimen kennen." Oude bekenden Een van hen is Van Wolfswinkel, die in het verleden door Streuer al eens naar Vitesse werd gehaald. De 32-jarige spits, overgekomen van FC Basel, staat voor de zware taak om Danilo te doen vergeten. De naar Ajax teruggekeerde Braziliaan was afgelopen seizoen goed voor 17 treffers in de eredivisie. "Ik denk dat ik, als ik fit blijf, zeker tussen de 10 en 15 goals moet kunnen maken. Laten we het daar voorlopig maar op houden...", aldus Van Wolfswinkel. Feyenoord zocht eveneens een puntspeler, maar dit keer ging de telefoon bij Van Wolfswinkel niet over. "Twee jaar terug waren we rond, maar er kwamen wat dingetjes tussen", doelt hij op zijn hersenaandoening. "Nu heb ik niks gehoord van Feyenoord. Er zijn daar in de tussentijd natuurlijk ook dingen veranderd."

Ricky van Wolfswinkel (FC Twente) - AFP

Streuer is uiteraard content met de komst van Van Wolfswinkel en heeft de organisatie de afgelopen jaren zien groeien. "Toen ik hier kwam was er geen scouting bij FC Twente, dus dat was het eerste dat we veranderd hebben." "Vorig jaar waren er nog maar acht spelers over, we hebben toen veel moeten doen richting de start van de competitie. En toch zijn we geen moment in de problemen gekomen. Dat was mooi meegenomen."

Jan Streuer, met op de voorgrond Ron Jans - ANP

Degradatiezorgen zullen er ook nu waarschijnlijk niet zijn. Nieuweling Vlap, gehuurd van Anderlecht, moet net als Van Wolfswinkel voor doelpunten en assists gaan zorgen. "Ik heb Twente altijd een mooie club gevonden", zegt hij. "Dit kun je misschien een stapje terug noemen, maar uiteindelijk doe je zoiets om er vervolgens weer drie vooruit te zetten." Europees voetbal En Vlap wil met Twente meer dan de tiende plek van vorig seizoen. "Mijn doel is om de play-offplekken mee te strijden en misschien Europees voetbal te halen." Streuer wil niet te hoog van de toren blazen. "We hebben een betere ploeg, maar dat geeft geen garanties. Het draait hier niet alleen om Van Wolfswinkel, Vlap en Pröpper. Volgens het beleidsplan is het doel om bij de eerste tien te eindigen. De technische staf wil het beter doen dan dat en dat is een gezonde ambitie."