Taliban claimen ook verovering Kandahar

De Taliban zeggen ook de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan te hebben ingenomen. Het is na hoofdstad Kabul de grootste stad van het land en diende eerder als officieuze hoofdstad van de Taliban, voordat de radicaal-islamitische terreurbeweging begin deze eeuw door westerse strijdmachten werd verdreven.

Sinds westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan, zijn de Taliban met een snelle opmars bezig, en wordt de ene na de andere stad ingenomen. Gisteren viel de stad Herat, bij de grens van Iran, in handen van de Taliban. Het is de op twee na grootste stad van Afghanistan. Ook de provinciehoofdstad Ghazni, 150 kilometer ten zuidwesten van Kabul, is door de Taliban ingenomen.

Nederlandse F-16's hebben tijdens internationale missies een tijdlang geopereerd vanuit Kandahar, waar een belangrijke luchthaven ligt. Kandahar ligt ook dicht bij Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan, waar Nederlandse militairen tussen 2006 en 2010 gelegerd waren.

Ook Tarin Kowt dreigt te worden ingenomen door de Taliban. In de stad woeden gevechten tussen de extremisten en het regeringsleger bij het hoofdkwartier van politie en de zetel van de gouverneur. Ook het voormalige Kamp Holland, nu de basis van de nationale veiligheidstroepen, ligt onder vuur.