Opmars Taliban duurt voort, heroveren tweede stad van het land Kandahar

De Taliban krijgen een steeds groter deel van Afghanistan in handen. Vannacht werd Kandahar veroverd, zeggen de Taliban en plaatselijke overheidsfunctionarissen. Kandahar ligt in het zuiden van Afghanistan en is na de hoofdstad Kabul de grootste stad van het land.

Naast strategische waarde is er ook sprake van belangrijke symboliek bij het veroveren van Kandahar, zei correspondent Aletta André in het NOS Radio 1 Journaal: "Het is waar de Taliban begonnen zijn en voor het eerst sinds 2001 hebben ze er weer de macht." Kandahar gold jarenlang als officieuze hoofdstad van de Taliban, voordat de radicaal-islamitische terreurbeweging begin deze eeuw door westerse strijdmachten werd verdreven.

Om de stad is vannacht hevig gevochten. André: "Rond middernacht kreeg ik bericht van een activist ter plaatse dat het regeringsleger zich had teruggetrokken naar een basis buiten de stad." Het vliegveld is nog wel in handen van regeringstroepen. De Amerikanen gebruikten het als legerbasis, het was de op een na grootste van Afghanistan.

15 van de 34 provinciehoofdsteden

Naast Kandahar zouden ook Lashkar Gah, de hoofdstad van de zuidelijke provincie Helmand, en Qala-e-Now, de hoofdstad van Badghis in het noordwesten van het land, veroverd, al is de status van die steden nog niet helemaal duidelijk.

Ook Chaghcharan in de centrale provincie Ghowr zou zijn veroverd, meldt het Duitse persbureau DPA. Daarmee staan nu 15 van de 34 provinciehoofdsteden onder controle van de Taliban. Van strijd zou weinig sprake zijn geweest. Regeringstroepen trokken zich terug op een militaire basis.

Sinds westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan, wordt de ene na de andere stad door de Taliban ingenomen. Gisteren viel de stad Herat, bij de grens van Iran, in handen van de Taliban. Het is de op twee na grootste stad van Afghanistan. Ook de provinciehoofdstad Ghazni, 150 kilometer ten zuidwesten van Kabul, is door de Taliban ingenomen.

Nederlandse F-16's hebben tijdens internationale missies een tijdlang geopereerd vanuit Kandahar, waar een belangrijke luchthaven ligt. Kandahar ligt ook dicht bij Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan, waar Nederlandse militairen tussen 2006 en 2010 gelegerd waren.

Grote zorgen

Ook Tarin Kowt staat onder druk van de Taliban. In de stad woeden gevechten tussen de extremisten en het regeringsleger bij het hoofdkwartier van politie en de zetel van de gouverneur. Ook het voormalige Kamp Holland, nu de basis van de nationale veiligheidstroepen, ligt onder vuur.

Veel Afghanen maken zich zorgen om de Taliban, zegt Aletta André: "Een jonge vrouw in Herat stuurde me berichten dat ze niet weet wat ze moet doen. Ze geeft trainingen aan vrouwen op het platteland en is bang dat ze straks helemaal niet meer mag werken."

Er zijn ook berichten over executies door de Taliban, bijvoorbeeld van mensen die voor internationale troepen hebben gewerkt. Honderdduizenden Afghanen zijn op de vlucht geslagen voor de gevechten en de Taliban.