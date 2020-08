Den Haag test alarmsysteem in nieuwe Victory Boogie Woogietunnel

De gemeente Den Haag is begonnen met het testen van de alarmsystemen in de gloednieuwe Victory Boogie Woogietunnel, de nieuwe weg vanuit de richting Rotterdam naar het centrum van de stad.

De tunnel, genoemd naar een van de bekendste werken van schilder Piet Mondriaan, is voorzien van meer dan vijftig technische systemen. Daarbij gaat het onder meer om lampen, slagbomen, borden en kruisen boven de weg, camera's maar ook aan pompen om overtollig water af te voeren. Al die systemen moeten getest worden.

"Vergelijk het een beetje met het moment waarop je de sleutel krijgt van je nieuwe huis. Dan moet je lampen ophangen. Ook moet de televisie nog worden geïnstalleerd en moet je je dvd-speler aansluiten. Bij deze tunnel is dat ook zo", zegt projectleider Paul van Laviere bij Omroep West. "Maar dan met meer systemen en meer stekkertjes. Dus is er meer te controleren."

Een scherp, trompetachtig geluid

Gisteren was een van de ontruimingssystemen aan de beurt die in werking treden bij brand of een andere calamiteit. Dus schalde een scherp trompetachtig geluid door de lege tunnel, samen met de aanwijzing: 'Uitgang hier. Exit here'. Ledlampen geven de dichtstbijzijnde vluchtroute aan.

De 1800 meter lange tunnel is al geruime tijd klaar. Ook de kruispunten, fietspaden en toeleidende wegen zijn opnieuw ingericht. De meeste bouwketen boven de grond zijn weggehaald.

Een hele mooie entree

Maar onder de grond is het voor de 'testers' alle hens aan dek. Zij willen alles controleren voordat de tunnel (zeer waarschijnlijk) op 18 december in gebruik wordt genomen en waarschijnlijk al heel snel een van de drukste wegen van Nederland wordt.

Van Laviere is er nu al van overtuigd dat de automobilisten dan door "verreweg de mooiste tunnel" van het land gaan rijden. Al was het alleen maar omdat het licht erg goed is, vindt hij. Daaraan is veel aandacht besteed. "Veel tunnels hebben tegenwoordig geen witte wanden meer, het moet allemaal goedkoop. Maar dit is echt een heel mooie entree voor Den Haag."