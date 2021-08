Zes doden bij schietpartij in Plymouth, 'niet terrorisme-gerelateerd'

In de Engelse stad Plymouth zijn bij een zeer ernstig schietincident zes doden gevallen. Daarbij kwamen drie vrouwen, twee mannen en de mannelijke schutter om het leven.

Over de achtergrond van het schietincident is nog niet veel bekend. Volgens de politie was er geen sprake van een terreuraanslag, maar wat het motief van de schutter was, is nog onbekend. Er wordt niet gezocht naar andere verdachten.

Het gebied waar het schietincident plaatsvond blijft voorlopig nog afgezet voor verder onderzoek.