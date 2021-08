Meerdere doden bij schietpartij in Plymouth, 'niet terrorisme-gerelateerd'

In de Engelse stad Plymouth zijn hulpdiensten massaal uitgerukt in verband met een ernstig schietincident. Volgens de politie zijn er meerdere doden gevallen en zijn ook mensen gewond geraakt. Aantallen zijn nog niet bekendgemaakt. De situatie is volgens de politie onder controle.

Over de achtergrond van de schietpartij is nog niet veel bekend. Britse media melden dat er schoten en luide knallen zijn gehoord. De politie roept mensen op om binnen te blijven. Wegen rondom de woonwijk waar is geschoten, zijn afgezet.

Een verslaggever van de Britse krant The Times zegt dat er vijf of zes mensen zijn omgekomen. Ook de vermoedelijke schutter zou zijn neergeschoten. De politie heeft hier nog niets over gezegd.