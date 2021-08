Jahanbakhsh leidt Feyenoord naar klinkende zege op Luzern (3-0)

Feyenoord heeft zich op eenvoudige wijze geplaatst voor de play-offs van de Conference League, waarin het Zweedse Elfsborg de opponent is. FC Luzern kreeg in Rotterdam geen poot aan de grond: 3-0. In Zwitserland werd vorige week ook al met 3-0 gewonnen.

Grote man aan de kant van de thuisploeg was Alireza Jahanbakhsh. De van Brighton gekomen aanvaller opende al na negen minuten de score op aangeven van Luis Sinisterra.

Tegen het einde van de eerste helft maakte Jahanbakhsh zijn tweede treffer met een onhoudbare pegel van afstand. Jens Toornstra stond aan de basis van de goal met een onderschepping.

Niet veel later ondervond Jahanbakhsh teveel hinder van zijn lies. Trainer Arne Slot wenste logischerwijs geen risico te nemen en bracht Robert Bozenik voor hem in de ploeg.